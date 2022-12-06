Характеристики складного смартфона Google утекли в сеть

В базе бенчмарка Geekbench был замечен смартфон под кодовым названием Google Felix, которым может оказаться складной Pixel Fold. Об этом сообщает портал GSMArena.
Благодаря появлению устройства в базе Geekbench также стали известны и некоторые характеристики. Так, смартфон оснастят фирменным чипом Tensor G2 и 12 ГБ оперативной памяти.
По слухам, первый складной смартфон Google получит схожий с Pixel 7 Pro дизайн и камеры, а также предложит большой 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,19-дюймовый внешний экран с частотой до 120 Гц. При этом Google Felix получит две селфи-камеры с разрешением 9,5 Мп каждая — для внешнего и внутреннего экранов.
По слухам, презентация Pixel Fold состоится в ходе конференции Google I/O в мае 2023 года. Ожидается, что стоимость первого складного смартфона Google составит около $1,8 тыс. (около 112 тыс. руб.).