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48 минут назад

В Antutu назвали смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи

Газета.Ruиещё 1

Разработчики Antutu опубликовали ноябрьский рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Топ основан на отзывах владельцев о своих гаджетах.

В Antutu назвали топ-10 смартфонов ноября
Фото: XiaomiXiaomi

Первое место занял фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, которым довольны более 95% пользователей. Среди положительных сторон смартфона отмечаются качество фото- и видеосъемки, а также общая производительность гаджета.

На втором месте оказался бюджетный Honor X40 GT. Количество положительных отзывов смартфона составило более 94%. Новинка получила флагманский чип 2021 года — Snapdragon 888 и плавный IPS-экран с частотой обновления 144 Гц.

Следом идет складной Xiaomi Mix Fold2 с 92% довольных пользователей. В качестве положительных сторон смартфона называются флагманская производительность, которая достигается благодаря чипу Snapdragon 8+ Gen 1, а также плотное прилегание двух половинок смартфона при складывании, чем не может похвастаться ни один из конкурентов на рынке складных смартфонов.

В топ-10 также попали Nubia Z40S Pro, Vivo X Fold, iQoo 10 Pro, Oppo K10 5G, Huawei Mate 50 Pro, Motorola X30 Pro, Honor Magic3 Ultimate Edition.

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