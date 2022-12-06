В Antutu назвали топ-10 смартфонов ноября

Разработчики Antutu опубликовали ноябрьский рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Топ основан на отзывах владельцев о своих гаджетах.
Первое место занял фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, которым довольны более 95% пользователей. Среди положительных сторон смартфона отмечаются качество фото- и видеосъемки, а также общая производительность гаджета.
На втором месте оказался бюджетный Honor X40 GT. Количество положительных отзывов смартфона составило более 94%. Новинка получила флагманский чип 2021 года — Snapdragon 888 и плавный IPS-экран с частотой обновления 144 Гц.
Следом идет складной Xiaomi Mix Fold2 с 92% довольных пользователей. В качестве положительных сторон смартфона называются флагманская производительность, которая достигается благодаря чипу Snapdragon 8+ Gen 1, а также плотное прилегание двух половинок смартфона при складывании, чем не может похвастаться ни один из конкурентов на рынке складных смартфонов.
В топ-10 также попали Nubia Z40S Pro, Vivo X Fold, iQoo 10 Pro, Oppo K10 5G, Huawei Mate 50 Pro, Motorola X30 Pro, Honor Magic3 Ultimate Edition.