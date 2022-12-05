В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
51 минуту назад

NVIDIA снизила цену на новейшие видеокарты RTX 4090 и 4080 через пару месяцев после анонса

Ferra.ruиещё 1

Прошло не так много времени с анонса, а компания NVIDIA уже снизила цены на референсные версии своих новейших видеокарт — RTX 4090 и 4080.

NVIDIA уже снизила цены на RTX 4090 и RTX 4080
Фото: ferra.ruferra.ru

Стоит, правда, отметить, что на данный момент речь идёт лишь о ценах для европейского рынка. Эксперты объясняют подобный шаг укреплением евро по отношению к доллару — мол это позволило сделать адаптеры дешевле на 5%.

Таким образом, теперь жители Европы должны заплатить за RTX 4090 1859 евро вместо прежних 1949. Та же история с RTX 4080 — видеокарту можно купить за 1399 евро, хотя совсем недавно за неё просили 1469 евро.

Правда, есть и такая версия, согласно которой снижение цены связано со скорым стартом продаж видеокарт Radeon RX 7900-й серии. Они станут массово доступными уже на следующей неделе.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители