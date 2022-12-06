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1 час назад

В Китае обнаружили дешевую реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra

Газета.Ruиещё 2

Пользователи сети обнаружили на китайском маркетплейсе реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra под названием Coolby 14S Ultra. Об этом сообщает портал MyDrivers.

В Китае обнаружили дешевую реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra
Фото: XiaomiXiaomi

Судя по странице с описанием гаджета, он получил увеличенный 6,8-дюймовый дисплей. На базе какого чипа работает Coolby 14S Ultra, не уточняется. Известно, что в смартфоне используется оперативная память объемом 10 ГБ и встроенное хранилище на 128 ГБ.

В реплике также установлена основная камера на 48 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а разрешение фронтального сенсора составило 32 Мп. В описании Coolby 14S Ultra также указано, что он оснащен аккумулятором емкостью 6800 мАч.

Кроме того, Coolby не только копирует дизайн Xiaomi 12S Ultra, но слоган компании OnePlus — Never Settle.

Насколько заявленные характеристики соответствуют действительности, неизвестно. Купить Coolby 14S Ultra можно по цене от 788 юаней (около 7 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi 12S Ultra занял первое место в рейтинге смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи.

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