В Китае обнаружили дешевую реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra

Пользователи сети обнаружили на китайском маркетплейсе реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra под названием Coolby 14S Ultra. Об этом сообщает портал MyDrivers.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Судя по странице с описанием гаджета, он получил увеличенный 6,8-дюймовый дисплей. На базе какого чипа работает Coolby 14S Ultra, не уточняется. Известно, что в смартфоне используется оперативная память объемом 10 ГБ и встроенное хранилище на 128 ГБ.

В реплике также установлена основная камера на 48 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а разрешение фронтального сенсора составило 32 Мп. В описании Coolby 14S Ultra также указано, что он оснащен аккумулятором емкостью 6800 мАч.

Кроме того, Coolby не только копирует дизайн Xiaomi 12S Ultra, но слоган компании OnePlus — Never Settle.

Насколько заявленные характеристики соответствуют действительности, неизвестно. Купить Coolby 14S Ultra можно по цене от 788 юаней (около 7 тыс. руб.).