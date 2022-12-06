В Китае обнаружили дешевую реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra

Пользователи сети обнаружили на китайском маркетплейсе реплику фотофлагмана Xiaomi 12S Ultra под названием Coolby 14S Ultra. Об этом сообщает портал MyDrivers.
Судя по странице с описанием гаджета, он получил увеличенный 6,8-дюймовый дисплей. На базе какого чипа работает Coolby 14S Ultra, не уточняется. Известно, что в смартфоне используется оперативная память объемом 10 ГБ и встроенное хранилище на 128 ГБ.
В реплике также установлена основная камера на 48 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а разрешение фронтального сенсора составило 32 Мп. В описании Coolby 14S Ultra также указано, что он оснащен аккумулятором емкостью 6800 мАч.
Кроме того, Coolby не только копирует дизайн Xiaomi 12S Ultra, но слоган компании OnePlus — Never Settle.
Насколько заявленные характеристики соответствуют действительности, неизвестно. Купить Coolby 14S Ultra можно по цене от 788 юаней (около 7 тыс. руб.).
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi 12S Ultra занял первое место в рейтинге смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи.