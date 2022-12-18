Не заряжается телефон: вероятные причины и что делать

Современные телефоны потребляют немало энергии, и при активном использовании заряда батареи хватает ненадолго. Из-за этого любые неполадки, которые не позволяют зарядить смартфон, могут создать большие проблемы — но переживать сразу не нужно. Портал lifehacker.ru собрал список самых распространенных проблем с зарядкой и рассказал, как их можно решить в домашних условиях.

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Проверьте комплектующие

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Прежде чем паниковать, сначала лучше убедиться, что проблема действительно в телефоне, а не в одном из комплектующих: например, кабеле или зарядном устройстве. Выключите его из розетки и вновь включите, причем желательно напрямую — проверьте, что вилка держит надежный контакт. Также попробуйте подключить к адаптеру другие устройства и посмотрите, заряжаются ли они. Если ваша модель телефона поддерживает беспроводные зарядные устройства, проверьте и их.

Наконец, осмотрите сам кабель: если он поврежден, то это может объяснить проблемы с зарядкой. Если кабель цел, попробуйте подключить им другое устройство — или замените его на новый. Иными словами, попробуйте разные комбинации комплектующих, и не забудьте подключить смартфон к компьютеру — телефоны умеют заряжаться и от ПК.

Перезагрузите смартфон

Если заряд батареи позволяет, то обязательно перезагрузите мобильник. Этот совет может звучать неуместно, но, на самом деле, перезагрузка действительно может помочь, если проблема вызвана неполадками в программном обеспечении устройства. На iPhone для этого нужно быстро нажать обе кнопки громкости и зажать боковую кнопку до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple. На Android-телефонах — просто зажмите кнопку питания и выберите опцию «Перезагрузка».

Скачайте системное обновление

Если перезагрузка не помогла, есть еще один метод: попробуйте загрузить свежий патч для операционной системы. Обновления нередко решают самые разные проблемы, от неработающей камеры до невозможности зарядить телефон. На iOS и Android соответствующую опцию можно найти в системных настройках.

Перейдите в безопасный режим (только для Android)

Чтобы точно вычеркнуть стороннее ПО из списка возможных причин, попробуйте перезапустить смартфон в безопасном режиме. Он отключает все приложения и службы, кроме самых необходимых — если телефон будет нормально заряжаться в этом состоянии, значит, проблема в каком-то из приложений. Для того, чтобы перейти в безопасный режим, зажмите боковую кнопку до тех пор, пока смартфон не предложит отключить питание, а затем нажмите и удерживайте кнопку выключения — на экране появится специальное меню. Чтобы вернуться в нормальный режим, просто перезагрузите телефон.

Почистите разъем телефона

Порты для зарядки обладают неприятным свойством собирать всяческий мусор — от частичек пыли до ниток и прочего мелкого мусора. Со временем это может привести к тому, что кабель не сможет прочно войти в разъем, из-за чего нарушается контакт и возникают проблемы с подзарядкой. Рассмотрите разъем под ярким светом и, если внутри действительно скопился мусор, аккуратно уберите его зубочисткой или сжатым воздухом. Главное — не используйте для этого иглы, скрепки и другие металлические предметы. Они могут создать короткое замыкание.

Впрочем, причиной проблемы может стать не только мусор, но и влага. Даже защищенные от воды устройства уязвимы для замыканий, если внутрь корпуса попадет жидкость, поэтому некоторые смартфона автоматически блокируют зарядку в целях безопасности. Тщательно изучите порт. Если вы заметите присутствие влаги, аккуратно выдуйте капли сжатым воздухом — или просто оставьте телефон как следует просохнуть.

Дайте телефону остыть

Сильный нагрев, возникающий в результате перегрузки телефона, также может привести к невозможности подзарядки. Если вы не можете зарядить устройство после долгого периода нагрузки, закройте все большие приложения, снимите чехол и позвольте смартфону остыть. После этого вновь попробуйте поставить его на зарядку.

Откатите заводские настройки

Это экстремальная мера, которая позволит полностью исключить любые программные сбои. Сброс до заводских настроек отформатирует телефон, поэтому заранее создайте резервные копии всех ценных для вас файлов, вроде контактов, фото, видео или чего бы то ни было еще. На iOS сброс настроек выполняется в меню «Настройки» — «Основные» — «Сброс» — «Стереть контент и настройки». На Android — в «Настройки» — «Система» — «Сброс настроек» — «Удалить все данные».

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