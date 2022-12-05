Tele2 начал выкупать старые смартфоны

Tele2 запустил выкуп подержанной техники в своей розничной сети. Можно сдать старые смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить деньги на банковскую карту.

Фото: Tele2 Tele2

Услуга запущена во всех российских регионах, где есть Tele2, кроме Калининграда. Сдать можно смартфоны и планшеты, которым не более пяти лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Подходят более 1300 моделей разных брендов и производителей.