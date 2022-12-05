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1 час назад

Tele2 начал выкупать старые смартфоны. Деньги переведут вам на карту

Ferra.ruиещё 1

Tele2 запустил выкуп подержанной техники в своей розничной сети. Можно сдать старые смартфоны и планшеты в салонах связи Tele2 и получить деньги на банковскую карту.

Tele2 начал выкупать старые смартфоны
Фото: Tele2Tele2

Услуга запущена во всех российских регионах, где есть Tele2, кроме Калининграда. Сдать можно смартфоны и планшеты, которым не более пяти лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Подходят более 1300 моделей разных брендов и производителей.

Сумма зависит от модели, даты производства и технического состояния смартфона. Она будет максимальной, если на дисплее и корпусе присутствуют лишь мелкие царапины и потёртости. Наличие коробки, дополнительных аксессуаров, чека или гарантийного талона не влияет на цену выкупа.

Наука и техника,Tele2,
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