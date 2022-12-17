Лучшие телефоны для пожилых людей: какой лучше купить

Старшему поколению порой не просто освоить современные смартфоны: они предлагают огромное множество не всегда очевидных и нужных функций, которые иногда только мешают. «Комсомольская правда» составила подборку лучших телефонов 2022 года для пожилых пользователей.
Да, наличие iPhone в списке лучших телефонов для пожилых людей может показаться странным, но модель Xr — отличный компромисс между ценой, качеством и функционалом. Смартфон имеет большой, яркий экран, громкие динамики и множество настроек доступности (например, жирность шрифтов). Помимо этого, операционная система iOS 14 проста в освоении: неопытный пользователь не запутается.
Galaxy A21s — еще один достойный смартфон. Недорогой, но его производительности хватит для всех необходимы приложений, вроде того же Viber. Отдельного упоминания заслуживает емкая батарея, которая позволяет телефону долго работать без подзарядки.
Промежуточный вариант, который находится где-то посередине между полноценным смартфоном и простым кнопочным телефоном. TECNO Spark 6 Go не может похвастать высокой производительностью и разрешением экрана, однако он яркий, крайне автономный и легкий в использовании.
Кнопочный телефон, созданный специально для пожилых пользователей. Gigaset GL390 имеет простенькую камеру, три кнопки быстрого вызова и отдельную кнопку для экстренного звонка, на которую можно привязать до пяти номеров. Клавиши крупные, экран яркий, в корпус также вмонтирован фонарик.
Наконец, Philips Xenium E207 — предельно простой телефон, который отличается запредельным временем автономной работы: в режиме ожидания он может работать без подзарядки более месяца. Мобильник весьма компактный, однако большие кнопки и яркий экран облегчают навигацию. Кроме того, он поддерживает две SIM-карты одновременно.