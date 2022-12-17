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14 минут назад

Лучшие телефоны для пожилых людей: какой лучше купить

Мария Иванова

Старшему поколению порой не просто освоить современные смартфоны: они предлагают огромное множество не всегда очевидных и нужных функций, которые иногда только мешают. «Комсомольская правда» составила подборку лучших телефонов 2022 года для пожилых пользователей.

Лучшие телефоны для пожилых людей: какой лучше купить
Фото: ТАССТАСС

iPhone Xr

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  • Процессор: Apple A12 Bionic
  • Дисплей: 6,1 дюйма, Liquid Retina IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 3/64, 3/128, 3/256 ГБ
  • Слот для карты памяти: нет
  • Камеры: 12 МП, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS
  • Аккумулятор: 2942 мАч
  • Габариты: 15 х 7,5 х 0,83 см
  • Вес: 194 г
  • Цена: от 30 000 руб
Apple

Да, наличие iPhone в списке лучших телефонов для пожилых людей может показаться странным, но модель Xr — отличный компромисс между ценой, качеством и функционалом. Смартфон имеет большой, яркий экран, громкие динамики и множество настроек доступности (например, жирность шрифтов). Помимо этого, операционная система iOS 14 проста в освоении: неопытный пользователь не запутается.

Samsung Galaxy A21s

  • Процессор: Exynos 850
  • Дисплей: 6,5 дюймов, PLS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 3/32 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 48 МП, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 8 МП, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 МП, f/2.4, (macro); 2 МП, f/2.4, (depth)
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 16,3 х 7,5 х 0,89 см
  • Вес: 192 г
  • Цена: от 12 000 руб
Samsung

Galaxy A21s — еще один достойный смартфон. Недорогой, но его производительности хватит для всех необходимы приложений, вроде того же Viber. Отдельного упоминания заслуживает емкая батарея, которая позволяет телефону долго работать без подзарядки.

Tecno Spark 6 Go

  • Процессор: Mediatek MT6761D Helio A20
  • Дисплей: 6,52 дюйма, PLS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 3/32 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 MP, f/1.8, AF
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 6,5 х 13 х 1,3 см
  • Вес: —
  • Цена: от 6 000 руб
Tecno

Промежуточный вариант, который находится где-то посередине между полноценным смартфоном и простым кнопочным телефоном. TECNO Spark 6 Go не может похвастать высокой производительностью и разрешением экрана, однако он яркий, крайне автономный и легкий в использовании.

Gigaset GL390

  • Дисплей: 2,2 дюйма, TFT
  • Варианты подсистемы памяти: 32/32 МБ
  • Камеры: 0,3 МП
  • Аккумулятор: 800 мАч
  • Габариты: 16,5 х 7,6 х 0,91 см
  • Вес: 88 г
  • Цена: от 5 000 руб
Gigaset

Кнопочный телефон, созданный специально для пожилых пользователей. Gigaset GL390 имеет простенькую камеру, три кнопки быстрого вызова и отдельную кнопку для экстренного звонка, на которую можно привязать до пяти номеров. Клавиши крупные, экран яркий, в корпус также вмонтирован фонарик.

Philips Xenium E207

  • Дисплей: 2,31 дюйма, TN TFT
  • Варианты подсистемы памяти: 33/32 МБ
  • Камеры: 0,08 МП
  • Аккумулятор: 1700 мАч
  • Габариты: 5,9 х 12,4 х 1,4 см
  • Вес: 113 г
  • Цена: от 2 000 руб
Philips

Наконец, Philips Xenium E207 — предельно простой телефон, который отличается запредельным временем автономной работы: в режиме ожидания он может работать без подзарядки более месяца. Мобильник весьма компактный, однако большие кнопки и яркий экран облегчают навигацию. Кроме того, он поддерживает две SIM-карты одновременно.

Наука и техника,Apple,
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