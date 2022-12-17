Лучшие телефоны для пожилых людей: какой лучше купить

Старшему поколению порой не просто освоить современные смартфоны: они предлагают огромное множество не всегда очевидных и нужных функций, которые иногда только мешают. «Комсомольская правда» составила подборку лучших телефонов 2022 года для пожилых пользователей.

Фото: ТАСС ТАСС

iPhone Xr

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Процессор: Apple A12 Bionic

Дисплей: 6,1 дюйма, Liquid Retina IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 3/64, 3/128, 3/256 ГБ

Слот для карты памяти: нет

Камеры: 12 МП, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS

Аккумулятор: 2942 мАч

Габариты: 15 х 7,5 х 0,83 см

Вес: 194 г

Цена: от 30 000 руб

Apple

Да, наличие iPhone в списке лучших телефонов для пожилых людей может показаться странным, но модель Xr — отличный компромисс между ценой, качеством и функционалом. Смартфон имеет большой, яркий экран, громкие динамики и множество настроек доступности (например, жирность шрифтов). Помимо этого, операционная система iOS 14 проста в освоении: неопытный пользователь не запутается.

Samsung Galaxy A21s

Процессор: Exynos 850

Дисплей: 6,5 дюймов, PLS LCD

Варианты подсистемы памяти: 3/32 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 48 МП, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF; 8 МП, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 МП, f/2.4, (macro); 2 МП, f/2.4, (depth)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,3 х 7,5 х 0,89 см

Вес: 192 г

Цена: от 12 000 руб

Samsung

Galaxy A21s — еще один достойный смартфон. Недорогой, но его производительности хватит для всех необходимы приложений, вроде того же Viber. Отдельного упоминания заслуживает емкая батарея, которая позволяет телефону долго работать без подзарядки.

Tecno Spark 6 Go

Процессор: Mediatek MT6761D Helio A20

Дисплей: 6,52 дюйма, PLS LCD

Варианты подсистемы памяти: 3/32 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 MP, f/1.8, AF

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 6,5 х 13 х 1,3 см

Вес: —

Цена: от 6 000 руб

Tecno

Промежуточный вариант, который находится где-то посередине между полноценным смартфоном и простым кнопочным телефоном. TECNO Spark 6 Go не может похвастать высокой производительностью и разрешением экрана, однако он яркий, крайне автономный и легкий в использовании.

Gigaset GL390

Дисплей: 2,2 дюйма, TFT

Варианты подсистемы памяти: 32/32 МБ

Камеры: 0,3 МП

Аккумулятор: 800 мАч

Габариты: 16,5 х 7,6 х 0,91 см

Вес: 88 г

Цена: от 5 000 руб

Gigaset

Кнопочный телефон, созданный специально для пожилых пользователей. Gigaset GL390 имеет простенькую камеру, три кнопки быстрого вызова и отдельную кнопку для экстренного звонка, на которую можно привязать до пяти номеров. Клавиши крупные, экран яркий, в корпус также вмонтирован фонарик.

Philips Xenium E207

Дисплей: 2,31 дюйма, TN TFT

Варианты подсистемы памяти: 33/32 МБ

Камеры: 0,08 МП

Аккумулятор: 1700 мАч

Габариты: 5,9 х 12,4 х 1,4 см

Вес: 113 г

Цена: от 2 000 руб

Philips