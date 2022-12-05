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46 минут назад

Началось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа

Мир24иещё 1

В Австралии и ЮАР началось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA). Для наблюдения за космосом обсерватория будет использовать свыше 100 тысяч антенн, пишет The Guardian.

В Австралии началось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа
Фото: Mir24.tvMir24.tv

Как ожидается, новый радиотелескоп поможет специалистам узнать, как и когда сформировались первые звезды и галактики. Помимо этого, он позволит исследовать темную энергию, расширение Вселенной и многое другое.

Работы стартовали в районе местного самоуправления Мерчисон (Западная Австралия), а также в регионе Кару (Северо-Капская провинция ЮАР).

Ожидается, что уже через два года будет запущена работа четырех антенн в Австралии и шести антенных станций в Южной Африке. Все они будут работать как базовый телескоп. Полный запуск проекта намечен на 2028 год.

Ранее сообщалось, что два российских телескопа для наблюдения за космическим мусором будут размещены в Африке. Один из них расположится на территории Нигерии в рамках первого этапа инициативы ООН ISONscope.

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