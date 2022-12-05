В Австралии началось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа

В Австралии и ЮАР началось строительство крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA). Для наблюдения за космосом обсерватория будет использовать свыше 100 тысяч антенн, пишет The Guardian.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Как ожидается, новый радиотелескоп поможет специалистам узнать, как и когда сформировались первые звезды и галактики. Помимо этого, он позволит исследовать темную энергию, расширение Вселенной и многое другое.

Работы стартовали в районе местного самоуправления Мерчисон (Западная Австралия), а также в регионе Кару (Северо-Капская провинция ЮАР).

Ожидается, что уже через два года будет запущена работа четырех антенн в Австралии и шести антенных станций в Южной Африке. Все они будут работать как базовый телескоп. Полный запуск проекта намечен на 2028 год.