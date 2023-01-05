10 главных космических инноваций года: телескоп горизонта событий, электрический самолет и DART

Каждый год журнал Popular Science собирает главные инновации в разных технологических, научных и социальных сферах — и 2022 год не стал исключением. Сегодня речь пойдет о важнейших достижения в аэрокосмической сфере.

Фото: NASA NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

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Раз в поколение обязательно появляется астрономический инструмент, затмевающий все, что появилось перед ним, и «Джеймс Уэбб» — как раз один из таких инструментов. Спустя два десятка лет разработки, на которые были потрачены $9,7 млрд, он наконец запустился в декабре 2021 года и начал работу в феврале 2022-го. Этот телескоп способен запечатлевать формирующиеся звезды, древние галактики и экзопланеты: «Хаббл» мог смотреть на подобные вещи лишь мельком. Т.к. при выходе на орбиту «Джеймс Уэбб» потратил меньше топлива, чем было запланировано, он может проработать гораздо дольше 10 номинальных лет. Кто знает, какие еще открытия он совершит.

Табло Parallel Reality

Каждый, кто хоть раз летал самолетами, наверняка знает, что информационные табло в аэропортах — не самая удобная вещь. Огромные экраны, ряды мелких символов… Стартап Misapplied Sciences намерен исправить это при помощи экспериментального табло под названием Parallel Reality: сейчас оно установлено в аэропорте Детройта. За счет уникального дисплея, пиксели которого способны сиять в 18 000 разных направлений, пассажиры могут просканировать свой билет и получить персонализированную информацию о рейсе.

Delta

Электронные бирки для сумок от Alaska Airlines

Авиакомпания Alaska Airlines начала предоставлять пассажирам электронные бирки для багажа, которые подключаются к мобильному телефону при помощи NFC. Создав профиль сумки через приложение на смартфоне, пользователь может передать эти данные на e-ink дисплей бирки дома, за 24 часа до вылета. После этого по прибытию в аэропорт можно просто сдать сумку в багаж, сэкономив время на очередях.

Alaska Airlines

Alice: полностью электронный пассажирский самолет от Eviation

Авиационная индустрия производит большой объем вредоносных выбросов углерода. Один из способов минимизации ущерба — это перевод самолетов на электрические источники энергии и сокращение длительных рейсов. Экспериментальный самолет Alice направлен как раз на эту цель: 8 000 фунтов батарей, спрятанных под брюхом машины, обеспечивают достаточно энергии для работы двух двигателей. Новинка совершила свой первый полет в сентябре, поднявшись в небо на восемь минут. По мере развития технологий в сфере аккумуляторов, создатели Alice надеются, что самолет сможет перевозить до девяти пассажиров на расстояние примерно 200 миль.

Eviation

OPV Black Hawk: военный вертолет на автопилоте

Вертолетам Black Hawk, состоящим на вооружении армии США, необходимо два пилота за пультами управления — но что если эту цифру можно снизить до нуля, если машине предстоит особо опасное задание? Модифицированный UH-60 отвечает на этот вопрос. Эта машина стала результатом совместной программы агентства DARPA и авиастроительной фирмы Sikorsky. Инженеры уже проверили OPV Black Hawk в деле: в феврале он совершил рейс без пассажиров и пилотов, а позднее, в октябре, взял на борт 2 600 фунтов груза.

Sikorsky

Detect and Avoid: дроны, отслеживающие препятствия по звуку

По мере того, как все больше беспилотников и других мелких летательных аппаратов поднимаются в небо, инженеры все активнее изучают меры для предотвращения столкновений. Поиск оптимального инструмента для поиска препятствий — непростая задача, т.к. дроны перемещаются без пилотов и требуют минимальной нагрузки. Курьерская компания Zipline пытается решить эту проблему при помощи звука: она предложила систему из восьми микрофонов, закрепленных на крыльях дрона. Они собирают информацию и передают ее на встроенный бортовой компьютер, который, при помощи ИИ, заблаговременно изменяет курс беспилотника.

Zipline

DART: эксперимент NASA по отклонению траектории астероидов

26 сентября 2022 года 500-килограммовый космический аппарат врезался в астероид Диморф на скорости примерно 22 530 км/ч. 11 октября NASA подтвердила, что эксперимент под названием DART изменил орбиту Диморфа даже сильнее, чем предполагали астрофизики. Это первый подобный случай за всю историю аэрокосмической индустрии, и он дает надежду, что человечество сможет повторить нечто подобное, если какой-либо астероид будет представлять опасность для планеты.

NASA

Камера LSST: объектив для обсерватории на 3 200 МП

Совсем скоро обсерватория имени Веры Рубин, расположенная в пустыне в северной части Чили, обеспечит астрономов практически живой трансляцией звездного неба над южным полушарием. Для этого сотрудники обсерватории положатся на самую большую камеру в мире, способную делать снимки на 3 200 МП. Сейчас создатели объектива заканчивают последние штрихи, но самый сложный шаг еще пока впереди: в мае 2023 года камере предстоит совершить путешествие в Чили на борту самолета, после чего доехать до обсерватории на грузовике.

SLAC

«Телескоп горизонта событий»: глобальная сеть, рассмотревшая черную дыру

Еще несколько десятилетий назад сверхмассивная черная дыра Sagittarius A, лежащая в центре нашей галактики, была весьма смутным концептом. Теперь, благодаря «Телескопу горизонта событий», мы получили ее размытое изображение; точнее, фотографию аккреционного диска, т.к. сами по себе черные дыры не выпускают свет. «Телескоп горизонта событий» — это объединенная сеть радиотелескопов, простирающаяся от Германии до Гавайев, и от Чили до Южного полюса.

Event Horizon Telescope Collaboration

Starliner: новый способ полета на МКС

Спустя годы бюджетных проблем, технических задержек и провальных тестов, пилотируемая капсула Starliner от Boeing наконец совершила свой первый рейс без пассажиров в мае. Если полноценные пилотируемые испытания в 2023 году завершатся успехом, то Starliner станет альтернативной Crew Dragon от SpaceX. Разница между ними в том, что последний приземляется на воду, тогда как разработка Boeing возвращается на землю, где аппарат легче вернуть. Кроме того, Crew Dragon предназначен для запуска только на ракетах Falcon 9, тогда как Starliner более гибок в плане носителей.