Samsung впервые назначила президентом компании женщину

Компания Samsung официально объявила, что выдвинула женщину на должность президента. Это Ли Ён Хи. Теперь она возглавляет Глобальный маркетинговый центр подразделения Samsung DX (Device eXperience). Это тот же отдел, который курирует бизнес смартфонов.

Ли Ён Хи работает в Samsung Electronics с 2007 года. В 2012 году её повысили до должности вице-президента. До прихода в Samsung в 2007 году Ли работала в L'Oreal. Samsung благодарит её за продвижение имиджа и бренда телефонов Samsung Galaxy.