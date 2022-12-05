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21 минуту назад

Samsung впервые назначила президентом компании женщину

Ferra.ruиещё 1

Компания Samsung официально объявила, что выдвинула женщину на должность президента. Это Ли Ён Хи. Теперь она возглавляет Глобальный маркетинговый центр подразделения Samsung DX (Device eXperience). Это тот же отдел, который курирует бизнес смартфонов.

Samsung впервые назначила президентом компании женщину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ли Ён Хи работает в Samsung Electronics с 2007 года. В 2012 году её повысили до должности вице-президента. До прихода в Samsung в 2007 году Ли работала в L'Oreal. Samsung благодарит её за продвижение имиджа и бренда телефонов Samsung Galaxy.

Кроме того, Samsung рассматривает продвижение Ли на пост президента важного подразделения компании как шанс для других сотрудниц приложить усилия и подняться по карьерной лестнице.

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