Ученые изучили кости древнего суперхищника Whatcheeria

Группа исследователей изучила бедренную кость древнего суперхищника Whatcheeria и выяснила, что в юности животное резко увеличилось в размерах — прямо как современные школьники, догоняющие по росту своих родителей за пару лет. Поскольку раньше считалось, что подобные суперхищники росли медленно в течение всей жизни, как современные рептилии и амфибии, обнаруженные окаменелости заставляют усомниться в прежних гипотезах. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

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Суперхищник Whatcheeria жил примерно 320—385 миллионов лет назад в девонский и каменноугольный геологические периоды. Четвероногое, напоминавшее огромную саламандру, обладало крепкими конечностями, а также, вероятно, обитало вблизи озер, проводя часть жизни в воде. Об этом свидетельствуют боковые линии черепа, свойственные для рыб и амфибий, необходимые им для ориентирования. Впервые останки раннего четвероного были обнаружены на территории Айовы в 1995 году. С тех пор в том же штате были найдены сотни костей особей разного размера.

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Ученые выбрали девять фрагментов бедренных костей Whatcheeria, которые принадлежали особям разного возраста. Затем биологи Меган Уитни и Стефани Пирс сделали тонкие срезы окаменелости и поместили их под поляризационный микроскоп, чтобы изучить микроскопическую структуру костных тканей. При рассмотрении образца молодой особи они заметили фиброламеллярную костную ткань, которая быстро вырабатывается при росте и имеет волокнистую структуру.

Исследователи связывают большие размеры и наличие фиброламеллярной кости с тем, что Whatcheeria надо было быстро расти. Только так животное получало преимущество и сохраняло титул главного хищника. Прежде ученые считали, что фиброламеллярная кость характерна только для амниотов (рептилии, птицы и млекопитающие), однако открытие американских палеонтологов показывает, что этот тип костной ткани был у четвероногих гораздо раньше, чем принято считать.