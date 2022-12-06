Россия и Китай создадут совместную лунную станцию

Россия и Китай подготовили межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , выступая в понедельник на 27-й регулярной встрече глав правительств двух стран.

"Большой потенциал видим в высокотехнологичных отраслях, включая цифровизацию и космические исследования. Подготовлено к подписанию межправительственное соглашение о создании Международной научной лунной станции. Это значительный шаг для наших стран", - подчеркнул он.

По словам Михаила Мишустина, укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества уделяется приоритетное внимание. Он напомнил, что Россия и Китай успешно провели соответствующие тематические национальные годы, в рамках которых состоялось около тысячи мероприятий.