Представлен профессиональный набор для чистки AirPods

Компания Belkin представила первый профессиональный набор для чистки наушников Apple AirPods. На это обратил внимание портал Gizmodo.

Фото: BelkinCares/YouTube BelkinCares/YouTube

В комплект входят специальный раствор, который размягчает и растворяет ушную серу, щеточка, гель для чистки, а также тряпочка из микрофибры. Пользователю предлагается капнуть раствором в наушник, подождать минуту, а затем вылить жидкость из него на микрофибру. Затем в дело вступает щетка, которая вычищает остатки серы. Последним шагом является применение геля, который имеет свойства слайма, «приклеивающий» к себе любую грязь. Процесс необходимо повторять до тех пор, пока наушники не станут чистыми.