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29 минут назад

В сети появился профессиональный набор для чистки AirPods за $15

Газета.Ru

Компания Belkin представила первый профессиональный набор для чистки наушников Apple AirPods. На это обратил внимание портал Gizmodo.

Представлен профессиональный набор для чистки AirPods
Фото: BelkinCares/YouTubeBelkinCares/YouTube

В комплект входят специальный раствор, который размягчает и растворяет ушную серу, щеточка, гель для чистки, а также тряпочка из микрофибры. Пользователю предлагается капнуть раствором в наушник, подождать минуту, а затем вылить жидкость из него на микрофибру. Затем в дело вступает щетка, которая вычищает остатки серы. Последним шагом является применение геля, который имеет свойства слайма, «приклеивающий» к себе любую грязь. Процесс необходимо повторять до тех пор, пока наушники не станут чистыми.

Сообщается, что набор подходит для владельцев наушников Air Pods 1, 2 и 3 поколений, но с Air Pods Pro использовать его нужно на свой страх и риск. Его стоимость составляет $15 (около 930 руб.). Gizmodo отмечает, что Belkin является уважаемой компанией, заслужившей признание потребителей, поэтому официальный комплект для чистки от нее внушает больше уверенности, чем аналогичные комплекты от неизвестных производителей, которые можно найти в ассортименте в любом интернет-магазине.

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