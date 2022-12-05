Останки единственного тасманского тигра нашли в музейном шкафу

Останки последнего известного тасманского тигра, которые считались потерянными в течение 85 лет, были найдены спрятанными в шкафу австралийского музея, сообщает новостной портал «Би-би-си».

Последний тасманский тигр умер в неволе в зоопарке Хобарта в 1936 году. Его тело было передано в Музей и Художественную галерею Тасмании, однако там останки потеряли. Долгое время считалось, что они были выброшены.

Недавно работники музея обнаружили, что останки все это время находились в музее, но не были каталогизированы должным образом. Сначала сотрудники обнаружили неопубликованный отчет таксидермиста, что побудило провести обзор музейных коллекций. Пропавший экземпляр был найден в шкафу в отделе образования музея.

Сейчас экспонат тасманского тигра выставлен в Музее и Художественной галерее Тасмании.