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34 минуты назад

Пользователь сети пожаловался на аномальный нагрев своего смартфона Samsung

Газета.Ru

Пользователь Reddit с никнеймом Love_0ne1 заявил о том, что его смартфон Samsung Galaxy S20 5G нагревается до 74 °С. По его словам, он купил гаджет буквально на днях и впервые столкнулся с подобным нагревом.

Пользователь пожаловался на нагрев Samsung Galaxy S20 5G до 74 °С
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как отметил Love_0ne1, до 74 °С его смартфон нагревается только во время игр, становясь «супергорячим». Однако во время использования других приложений, например, WhatsApp, температура все же остается довольно высокой — 40-50 °С.

Комментаторы разошлись во мнениях, что именно стало причиной такого нагрева устройства, но большинство винит в произошедшем чип Qualcomm Snapdragon 865. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда владельцы смартфонов на базе этого процессора также жаловались на слишком высокую температуру своих устройств.

Samsung Galaxy S20 5G был представлен 11 февраля 2020 года.

Ранее редакция портала Gizchina назвала смартфоны Xiaomi, которые не рекомендуется рассматривать к покупке из-за частых случаев брака. В перечень в том числе попали модели Redmi Note 5, 7, 8 и Xiaomi Mi A2.

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