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36 минут назад

В Японии ожидается большое заявление о космосе

Моя Москва.онлайн

Как передает «Центральная Служба Новостей», Япония готовится представить новое заявление о космосе. Об этом рассказал сам японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Также отмечается, что несколько дней назад у него была встреча с инженером и бизнесменом Илоном Маском. Что же собирается заявить миру Япония, будет известно 9 декабря.

В Японии ожидается большое заявление о космосе
Фото: NASANASA

Напомним, что Маэдзава был в космосе в 2021 году. Тогда у основателя интернет-сайта о моде Zozo Inc было 12-дневное путешествие в рамках тренировки перед запланированным полетом вокруг Луны с помощью компании SpaceX Илона Маска в 2023 году.

Изначально японская миссия Hakuto-R должна была состояться первого декабря, однако ее перенесли на другой срок.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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