В Японии ожидается большое заявление о космосе

Как передает «Центральная Служба Новостей», Япония готовится представить новое заявление о космосе. Об этом рассказал сам японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Также отмечается, что несколько дней назад у него была встреча с инженером и бизнесменом Илоном Маском. Что же собирается заявить миру Япония, будет известно 9 декабря.

Фото: NASA NASA

Напомним, что Маэдзава был в космосе в 2021 году. Тогда у основателя интернет-сайта о моде Zozo Inc было 12-дневное путешествие в рамках тренировки перед запланированным полетом вокруг Луны с помощью компании SpaceX Илона Маска в 2023 году.