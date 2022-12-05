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7 минут назад

Космический телескоп Хаббл заснял галактическую катастрофу

Ferra.ru

Несмотря на свой преклонный возраст, телескоп Хаббл продолжает радовать интересными фото из космоса.

Космический телескоп «Хаббл» заснял галактическую катастрофу
Фото: NASANASA

На этот раз с его помощью удалось заснять «конфликт» двух галактик в созвездии Эридана. Небесные тела, как будто застывшие в процессе борьбы, известны под общим названием Arp-Madore 417-391.

По словам учёных, они находятся на расстоянии около 670 млн световых лет от Земли. Наблюдать за ними можно лишь с Южного полушария нашей планеты.

Снимок запечатлел гравитационное перетягивание каната двух галактик, которое по итогу образовало странную кольцеобразную форму. Удивительно, насколько близко друг к другу сумели расположиться два ядра.

Представители NASA уже заявили, что подобные кольцевые структуры при слиянии галактик встречаются крайне редко. Образуются же они лишь в том случае, если столкновение произошло «лоб в лоб».

Наука и техника,NASA,
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