Космический телескоп «Хаббл» заснял галактическую катастрофу

Несмотря на свой преклонный возраст, телескоп Хаббл продолжает радовать интересными фото из космоса.

Фото: NASA NASA

На этот раз с его помощью удалось заснять «конфликт» двух галактик в созвездии Эридана. Небесные тела, как будто застывшие в процессе борьбы, известны под общим названием Arp-Madore 417-391.

По словам учёных, они находятся на расстоянии около 670 млн световых лет от Земли. Наблюдать за ними можно лишь с Южного полушария нашей планеты.

Снимок запечатлел гравитационное перетягивание каната двух галактик, которое по итогу образовало странную кольцеобразную форму. Удивительно, насколько близко друг к другу сумели расположиться два ядра.