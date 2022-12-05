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55 минут назад

"Ъ": в России участились хакерские атаки на системы с ОС Linux

Газета.Ruиещё 2

В третьем квартале 2022 года доля атак хакеров на компьютеры с операционной системой Linux в России увеличилась более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом — с 12% до 30%. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет компании Positive Technologies.

В России участились хакерские атаки на системы с ОС Linux
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Стабильно высокой остается доля атак на Windows (89% против 87% во втором квартале), на ОС Android приходится 5% таких атак (9% во втором квартале), на iOS — 1% (показатель не изменился), еще 1% приходится на другие системы (во втором квартале их доля была 6%)», — говорится в документе.

Всплеск атак на системы с Linux подтвердили и в других компаниях, занимающихся проблемами кибербезопасности. Как заявил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации «Газинформсервиса» Дмитрий Овчинников, рост связан в том числе с увеличением числа Linux-систем из-за необходимости импортозаместить Windows. По словам директора центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Ивана Мелехина, такие атаки опасны тем, что для Linux традиционно выпускает меньше средств защиты, чем под операционную систему от Microsoft.

Наука и техника,Дмитрий Овчинников,Microsoft,
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