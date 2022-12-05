В России разработали самообучающуюся киберзащиту

В России создали систему киберзащиты, способную к самообучению и адаптации под особенности различных угроз. Разработка обеспечит устойчивость информационных систем к атакам хакеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Symmetry.

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Как говорится в публикации, чаще всего для защиты применяются классические методы: межсетевые экраны, антивирусы, средства обнаружения вторжений. Однако все они не способны учитывать особенности современных угроз из-за их высокой изменчивости.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) пояснили, что традиционные методы не могут обеспечить комплексную безопасность систем, в которых собраны воедино физические и вычислительные процессы. Это касается автоматизированных систем управления, «умных домов», систем с элементами искусственного интеллекта. Киберфизическая система активно внедряется в повседневную жизнь человека, поэтому совершенствование способа ее защиты остается критически важным.

Разработанный вузом метод основывается на работе сети взаимодействующих друг с другом узлов. Каждому из них прописали набор вероятных действий по отношению к узлу по соседству. Работоспособность обеспечивается за счет изменения поведения узла в случае непосредственной угрозы от другого, неисправного или вредоносного. Доцент Института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Тигран Овасапян пояснил, что именно за счет этого механизма система может адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.