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58 минут назад

Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности

Ferra.ru

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что массовые поставки гарнитуры виртуальной реальности Apple, о которой давно ходят слухи, могут быть отложены до второй половины 2023 года из-за неуказанных «проблем, связанных с программным обеспечением».

Выход гарнитуры смешанной реальности Apple могут отложить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Куо считает, что конференция WWDC 2023 в июне будет подходящим моментом для Apple, чтобы анонсировать гарнитуру вместе с SDK для разработчиков. Ранее он заявлял, что компания планировала представить гарнитуру на январском мероприятии для СМИ и начать массовые поставки во втором квартале 2023 года. Куо не уверен, приведёт ли задержка к переносу январского объявления, но отметил, что слишком долгий период между мероприятием и массовыми поставками может повредить продажам.

Ожидается, что гарнитура Apple будет дорогим нишевым продуктом, и Куо прогнозирует, что в 2023 году компания поставит менее 500 000 устройств.

Наука и техника,Apple,
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