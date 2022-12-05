Выход гарнитуры смешанной реальности Apple могут отложить

Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что массовые поставки гарнитуры виртуальной реальности Apple , о которой давно ходят слухи, могут быть отложены до второй половины 2023 года из-за неуказанных «проблем, связанных с программным обеспечением».

Куо считает, что конференция WWDC 2023 в июне будет подходящим моментом для Apple, чтобы анонсировать гарнитуру вместе с SDK для разработчиков. Ранее он заявлял, что компания планировала представить гарнитуру на январском мероприятии для СМИ и начать массовые поставки во втором квартале 2023 года. Куо не уверен, приведёт ли задержка к переносу январского объявления, но отметил, что слишком долгий период между мероприятием и массовыми поставками может повредить продажам.