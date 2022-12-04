Опубликовано видео с возможным дизайном Windows 12

Дизайнер с YouTube-канала Avdan опубликовал трейлер концептуального обновления Windows 12. Об этом сообщает портал Neowin.

Фото: газета.ру газета.ру

Дизайнер решил улучшить существующие функции Windows 11 и их внешний вид. Он считает, что в Windows 12 будет более динамичная область виджетов с плеером, акциями, календарем и погодой. На другой стороне панели задач он предлагает показывать уведомления.

В концепте также пересмотрен раздел быстрых настроек, основной упор при этом сделан на удобство использования плиток. Например, предлагается показывать устройства Bluetooth и доступные Wi-Fi-сети сразу же после открытия меню быстрых настроек без необходимости совершения дополнительных действий.

Кроме того, дизайнер придумал необычные адаптируемые обои, элементы которых смещаются, чтобы не они перекрывались при установке на рабочем столе виджетов.

Также Avdan предлагает альтернативный подход к многозадачности, разделяя два приложения в одном окне и группируя файлы в коллекции в проводнике.