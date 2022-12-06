Xiaomi обновит устаревший флагман до MIUI 14

Xiaomi давно известна своей любовью к фанатам. Чего только стоит её программная поддержка достаточно устаревших смартфонов.

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Исключением не стал и этот раз. Глава команды разработчиков MIUI Чжан Гоцюань сообщил, что новейший MIUI 14 получат не только актуальные флагман Mi 11 и Xiaomi 12, но также старенький Mi 10, вышедший ещё в начале 2020 года.

В основе устройства лежит топовый на момент релиза чип Snapdragon 865 от Qualcomm.