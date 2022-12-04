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7 минут назад

Ростех создал новый метод лазерной хирургии

Деловая газета "Взгляд"

Специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех) разработали новую технологию рассечения биологической ткани излучением лазера, которая повышает качество хирургических операций и способствует более быстрому восстановлению пациента, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ростех создал новый метод лазерной хирургии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, технология уменьшает время заживления и снижает травматичность операции на тканях за счет индивидуального подбора параметров лазерного луча. Технология уже применяется в ходе операций на кишечнике в Федеральном медицинском центре (ФМЦ) Росимущества.

Ранее красноярские ученые совместно со специалистами НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработали метод сращивания костей с помощью доработанных наночастиц и слабых магнитных полей.

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