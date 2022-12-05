Представлен Linux с российским софтом и сертификатом Минцифры

Группа энтузиастов представила необычный отечественный Linux-дистрибутив — Green Linux 21. В основе системы лежит Linux Mint.
Разработчики рассказали, что их проект в первую очередь ориентирован на российскую аудиторию. Для этого в неё был добавлен различный софт, написанный компаниями из России. Например, вместо базового для Linux браузера Firefox, здесь установлен Яндекс.Браузер.
При этом дистрибутив поддерживает работу с репозиториями на российских серверах и имеет сертификат Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это тот самый, который позволяет работать с российскими веб-ресурсами.
Ещё одним плюсом Green Linux 21 является удаление из системы всех приложений, которые на сегодняшний день бесполезны для жителей России.
Скачать операционную систему можно совершенно бесплатно. Но есть одно «но» — установить её можно лишь на компьютеры, поддерживающие 64-битные ОС.