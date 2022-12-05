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1 час назад

Вышел Linux, напичканный российским софтом и с сертификатом Минцифры

Ferra.ruиещё 1

Группа энтузиастов представила необычный отечественный Linux-дистрибутив — Green Linux 21. В основе системы лежит Linux Mint.

Представлен Linux с российским софтом и сертификатом Минцифры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Разработчики рассказали, что их проект в первую очередь ориентирован на российскую аудиторию. Для этого в неё был добавлен различный софт, написанный компаниями из России. Например, вместо базового для Linux браузера Firefox, здесь установлен Яндекс.Браузер.

При этом дистрибутив поддерживает работу с репозиториями на российских серверах и имеет сертификат Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это тот самый, который позволяет работать с российскими веб-ресурсами.

Green Linux

Ещё одним плюсом Green Linux 21 является удаление из системы всех приложений, которые на сегодняшний день бесполезны для жителей России.

Скачать операционную систему можно совершенно бесплатно. Но есть одно «но» — установить её можно лишь на компьютеры, поддерживающие 64-битные ОС.

Наука и техника,Минкомсвязь РФ,
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