Ученые придумали, как вымести весь мусор с орбиты Земли

Ученые Московского авиационного института (МАИ) запатентовали метод создания эффективного космического уборщика. Он будет выдувать фрагменты спутников и ракет с орбиты Земли.

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За последние 70 лет в околоземном космическом пространстве скопилось до 10 тыс. тонн мусора. Он представляет серьезную угрозу для действующих космических аппаратов. Проблема наведения порядка на орбите становится все более острой.

Исследователи решили использовать метод внешнего ионного потока. Эти частицы разгоняются до высоких скоростей в электрическом поле, чтобы придать импульс движения космическим аппаратам. Как правило, эту технологию используют для подруливания на орбите.

Теперь же предлагается аппарат с разгонным блоком приближать к мусору и направлять в него ионную струю. Таким образом ненужные объекты будут сметаться с орбиты. Ученые считают, что лучше всего установить ионный двигатель на поворотную платформу, чтобы можно было менять направление потока. Правда против очень мелких обломков такой метод не сработает.

В то же время ученые напомнили, что даже космический мусор принадлежит какой-либо стране. Поэтому россияне смогут убирать только свои отработавшие аппараты. Но уже предпринимаются попытки создания международных программ по очистке околоземного пространства, передает РИА «Новости».