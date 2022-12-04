Ученый из Уханя рассказал, как создали COVID-19

Появились новости об искусственном создании коронавирусной инфекции в лаборатории китайского Уханя. Об этом сообщил бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф в своей книге «Правда об Ухане».
Специалист отметил, что тесно сотрудничал с лабораторией в Ухане, где и был создан COVID-19. Якобы финансы на разработки отправляло американское правительство. При этом, как именно вирус вышел за приделы лаборатории, Хафф не знает. Однако предполагает, что вирусом мог случайно заразился кто-то из сотрудников.
«Альянс EcoHealth более десяти лет изучал различные коронавирусы у летучих мышей при финансовой поддержке Национального института здравоохранения и установил тесные рабочие связи с лабораторией в Ухане», - приводит выдержку из книги издание The Sun.
Известно, что Хафф занимал должность вице-президента компании с 2015 года. Там он трудился над секретной частью исследовательской программы в качестве ученого правительства США.
«Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им (китайским инженерам) технологию биологического оружия. Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на все, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путем. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство Соединенных Штатов солгало всем нам», - отметил Эндрю Хафф.
Кстати, он добавил, что большинство ученых в лаборатории Уханя были уверены, что разрабатывают продукт, способный предупреждать пандемии. Кроме того, уверяет Хафф, о приближении пандемии властям США сообщили еще летом 2019 года. Но они не стали ничего предпринимать, чтобы сокрыть свои разработки.
Ранее "Свободная пресса" приводила слова главы комитета по обороне верхней палаты парламента РФ Виктора Бондарева о том, что разработанный в американских лабораториях вариант смертельно опасного штамма коронавируса нацелен на геополитических конкурентов США.