Ученый из Уханя рассказал, как создали COVID-19

Появились новости об искусственном создании коронавирусной инфекции в лаборатории китайского Уханя. Об этом сообщил бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф в своей книге «Правда об Ухане».

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Специалист отметил, что тесно сотрудничал с лабораторией в Ухане, где и был создан COVID-19. Якобы финансы на разработки отправляло американское правительство. При этом, как именно вирус вышел за приделы лаборатории, Хафф не знает. Однако предполагает, что вирусом мог случайно заразился кто-то из сотрудников.

«Альянс EcoHealth более десяти лет изучал различные коронавирусы у летучих мышей при финансовой поддержке Национального института здравоохранения и установил тесные рабочие связи с лабораторией в Ухане», - приводит выдержку из книги издание The Sun.

Известно, что Хафф занимал должность вице-президента компании с 2015 года. Там он трудился над секретной частью исследовательской программы в качестве ученого правительства США.

«Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им (китайским инженерам) технологию биологического оружия. Никто не должен удивляться тому, что китайцы солгали о вспышке SARS-CoV-2, а затем пошли на все, чтобы создать впечатление, что болезнь возникла естественным путем. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство Соединенных Штатов солгало всем нам», - отметил Эндрю Хафф.

Кстати, он добавил, что большинство ученых в лаборатории Уханя были уверены, что разрабатывают продукт, способный предупреждать пандемии. Кроме того, уверяет Хафф, о приближении пандемии властям США сообщили еще летом 2019 года. Но они не стали ничего предпринимать, чтобы сокрыть свои разработки.