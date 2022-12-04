СМИ озвучили планы Apple по переносу производства за пределы Китая

Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: газета.ру газета.ру

По их словам, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

"Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая", — говорится в публикации.

WJS утверждает, что решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.