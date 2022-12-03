В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
4 часа назад

Американские обвинили Nvidia в оплавленных разъёмах RTX 4090

Ferra.ru

PCI-SIG представляет консорциум производителей, которые согласовывают открытые стандарты PCI. Группа сделала заявление по разъемам 12VHPWR, которые и плавились в RTX 4090, обвинив Nvidia в этом.

Американские обвинили Nvidia в оплавленных разъёмах RTX 4090
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если обобщить их заявление, то PCI-SIG явно хочет дать понять, что, по ее мнению, вина за неисправность полностью лежит на производителях. Так, PCI-SIG возлагает вину непосредственно на Nvidia и ее партнеров по производству.

Если вы не в курсе всей этой ситуации, некоторые владельцы RTX 4090 - около 50 по всему миру, по данным Nvidia - сообщили, что разъем 12VHPWR на их картах подвергся перегреву, что привело к расплавлению корпусов разъемов и повреждению кабелей.

Изначально предполагалось, что причиной неполадок являются дефектные адаптеры, но после тщательного анализа выяснилось, что подавляющее большинство неполадки были результатом “ошибки пользователя”, как объяснили в компании. Разъем 12VHPWR очень трудно вставить до конца, а отсутствие "щелчка" при полной посадке также может быть обманчивым. И вот при неполном “втыкании” как раз и происходил перегрев.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители