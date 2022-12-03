Американские обвинили Nvidia в оплавленных разъёмах RTX 4090

PCI-SIG представляет консорциум производителей, которые согласовывают открытые стандарты PCI. Группа сделала заявление по разъемам 12VHPWR, которые и плавились в RTX 4090, обвинив Nvidia в этом.

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Если обобщить их заявление, то PCI-SIG явно хочет дать понять, что, по ее мнению, вина за неисправность полностью лежит на производителях. Так, PCI-SIG возлагает вину непосредственно на Nvidia и ее партнеров по производству.

Если вы не в курсе всей этой ситуации, некоторые владельцы RTX 4090 - около 50 по всему миру, по данным Nvidia - сообщили, что разъем 12VHPWR на их картах подвергся перегреву, что привело к расплавлению корпусов разъемов и повреждению кабелей.