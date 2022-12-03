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6 часов назад

«Хаббл» рассматривает рассеянное скопление BSDL 2757

AstroNews

Космический телескоп НАСА «Хаббл» получил изображение рассеянного скопления BSDL 2757. На снимке можно увидеть, как яркие бело-голубые звезды пробиваются сквозь ржаво-красные газовые и пылевые облака.

«Хаббл» рассматривает рассеянное скопление BSDL 2757
Фото: AstroNewsAstroNews

«Хаббл» запечатлел эту сцену в рамках исследования того, как пыль в Большом Магеллановом Облаке затеняет ультрафиолетовый свет в четырех различных областях звездообразования в этой неправильной галактике.

Исследователи изучали звезды на ранней стадии, которые все еще накапливают массу из окружающих их облаков. Когда газ и пыль движутся по спирали к молодой звезде, она испускает ультрафиолетовый свет. Анализируя, как этот свет взаимодействует с пылью, астрономы смогут лучше понять свойства пыли в различных средах.

Синий, зеленый и оранжевый цвета на этом изображении представляют соответствующие цвета в спектре видимого света. Красный цвет представляет свет в ближней инфракрасной области спектра.

Наука и техника,NASA,
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