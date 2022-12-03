«Хаббл» рассматривает рассеянное скопление BSDL 2757

Космический телескоп НАСА «Хаббл» получил изображение рассеянного скопления BSDL 2757. На снимке можно увидеть, как яркие бело-голубые звезды пробиваются сквозь ржаво-красные газовые и пылевые облака.

Фото: AstroNews AstroNews

«Хаббл» запечатлел эту сцену в рамках исследования того, как пыль в Большом Магеллановом Облаке затеняет ультрафиолетовый свет в четырех различных областях звездообразования в этой неправильной галактике.

Исследователи изучали звезды на ранней стадии, которые все еще накапливают массу из окружающих их облаков. Когда газ и пыль движутся по спирали к молодой звезде, она испускает ультрафиолетовый свет. Анализируя, как этот свет взаимодействует с пылью, астрономы смогут лучше понять свойства пыли в различных средах.