Американский Orion начал покидать окололунную орбиту

Корабль Orion, запуск которого произошел в рамках миссии Artemis I, начал покидать окололунную орбиту. Об этом сообщает НАСА.

«Orion начал путь к Земле, осуществив 1 декабря запуск двигателя, чтобы покинуть орбиту, расположенную в тысячах миль над поверхностью Луны», — говорится в пресс-релизе американского космкосмического агентства.

Отмечается, что «инженеры протестировали системы, чтобы улучшить понимание работы космического корабля в преддверии будущих миссий с астронавтами на борту».

Следующий запуск двигательной установки Orion запланирован на 5 декабря, когда корабль будет находиться на высоте 126,7 километра над поверхностью Луны.

В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.