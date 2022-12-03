Apple в два раза ускорила генерирующую искусство нейросеть

В среду компания Apple выпустила оптимизацию, которая позволяет генератору изображений Stable Diffusion работать на процессоре Apple Silicon с использованием Core ML, собственной платформы Apple для моделей машинного обучения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оптимизация позволит разработчикам приложений использовать аппаратное обеспечение Apple Neural Engine для запуска Stable Diffusion примерно в два раза быстрее.

Stable Diffusion (SD), запущенная в августе, - это модель синтеза изображений с открытым исходным кодом, которая генерирует картины, используя текстовый запрос человека.