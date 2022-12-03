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44 минуты назад

Apple в два раза ускорила генерирующую искусство нейросеть

Ferra.ru

В среду компания Apple выпустила оптимизацию, которая позволяет генератору изображений Stable Diffusion работать на процессоре Apple Silicon с использованием Core ML, собственной платформы Apple для моделей машинного обучения.

Apple в два раза ускорила генерирующую искусство нейросеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оптимизация позволит разработчикам приложений использовать аппаратное обеспечение Apple Neural Engine для запуска Stable Diffusion примерно в два раза быстрее.

Stable Diffusion (SD), запущенная в августе, - это модель синтеза изображений с открытым исходным кодом, которая генерирует картины, используя текстовый запрос человека.

Сообщается, что выпуская оптимизации нейросети, Apple хочет раскрыть весь потенциал синтеза изображений на своих устройствах, что она отмечает на странице анонса Apple Research: “Учитывая растущее число применений Stable Diffusion, обеспечение разработчикам возможности эффективного использования этой технологии важно для создания приложений, которыми смогут пользоваться творческие люди во всем мире”.

Наука и техника,Apple,
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