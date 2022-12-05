В Японии запустили эксперимент по получению электричества из снега

Японские ученые в городе Аомори, находщийся в северной части острова Хонсю, занялись проведением эксперимента по выработке электричества из снега. Разработка новой технологии принадлежит специалистам Токийского университета электрокоммуникаций. Об этом сообщается в издании Nikkei Asia.
Для этого они решили задействовать бассейн, находящийся на территории одной из частных школ. С этой целью ученые подвели к бассейну трубки с хладагентом, где за счет разницы температур появится конвекционный поток, способный вращать турбину.
Закончить исследование специалисты планируют к марту 2023 года. Степень энергоэффективности подобной установки может оказаться более высокой, нежели у солнечных панелей, а использование снега с целью генерировать электроэнергию является более экологичной альтернативой традиционных технологий.