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1 час назад

Японские ученые запустили эксперимент по получению электричества из снега

FBM.ruиещё 1

Японские ученые в городе Аомори, находщийся в северной части острова Хонсю, занялись проведением эксперимента по выработке электричества из снега. Разработка новой технологии принадлежит специалистам Токийского университета электрокоммуникаций. Об этом сообщается в издании Nikkei Asia.

В Японии запустили эксперимент по получению электричества из снега
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для этого они решили задействовать бассейн, находящийся на территории одной из частных школ. С этой целью ученые подвели к бассейну трубки с хладагентом, где за счет разницы температур появится конвекционный поток, способный вращать турбину.

Закончить исследование специалисты планируют к марту 2023 года. Степень энергоэффективности подобной установки может оказаться более высокой, нежели у солнечных панелей, а использование снега с целью генерировать электроэнергию является более экологичной альтернативой традиционных технологий.

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