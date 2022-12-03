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25 минут назад

Илон Маск: Twitter скрывал скандал с сыном Байдена

Елена Прошина

Социальная сеть Twitter скрыла сведения о скандале с участием Хантера Байдена, сына главы США Джо Байдена. Такое заявление сделал нынешний глава Twitter Илон Маск, пишет «Lenta.ru».

Илон Маск: Twitter скрывал скандал с сыном Байдена
Фото: ТАССТАСС

Он разместил в социальной сети ссылку на аккаунт журналиста Мэтта Тайбби, который раскрыл некоторую информацию о цензурировании и удалении постов в Twitter по запросу властей США. В качестве доказательства он прикрепил скрины отредактированных электронных писем между сотрудниками Twitter.

Выяснилось, что Twitter принял «чрезвычайные меры», чтобы утаить сведения о связи Байденов с украинской энергокомпанией Burisma. Речь идет об удалении любой информации об этом деле, ровно как и об утечках с ноутбука Байдена-младшего. Эти сообщения помечались как «небезопасная информация», а прямые ссылки блокировались, хотя изначально запрет действовал в исключительных случаях, например, при публикации детской порнографии.

Два года назад в компьютере Хантера Байдена обнаружились интимные фото несовершеннолетних девочек.

Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,
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