Журналист рассказал о жестком давлении США на Twitter

Власти США на регулярной основе заставляли руководство Twitter цензурировать или вовсе удалять сообщения из онлайн-платформы. Об этом заявил журналист Мэтт Таибби со ссылкой на внутренние документы компании, передает РИА Новости.

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Нынешний владелец Twitter Илон Маск опубликовал на своей странице ссылку на сообщение журналиста с комментарием «приступим». Ранее он пообещал опубликовать материалы, раскрывающие роль Twitter в скандале с Хантером Байденом.

Как пишет Таибби, к 2020 году удалять или редактировать публикации по запросу свыше стали для команды Twitter привычным делом. Один из руководителей писал другому: «Новые данные на пересмотр от команды Байдена». Тот ответил: «Сделано». Таибби прикрепил к сообщению скрины с перепиской и перечень твитов для удаления, датированные сентябрем 2020 года.

Журналист подчеркнул, что социальную сеть принуждали контролировать информационный поток. Со временем команда и руководство Twitter стали использовать все больше инструментов для контроля свободы слова, сперва манипуляции случались редко, а затем — постоянно, отмечает Таибби.

Пользователи Twitter могли быть удалены по политическому приказу, а запросы на цензурирование публикаций поступали даже со стороны Белого дома.