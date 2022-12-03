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1 час назад

Маск решил опубликовать документы по скандалу с сыном Джо Байдена

Lenta.ru

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск пообещал опубликовать документы, касающиеся скандала с подавлением в соцсети истории с ноутбуком Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил на своем аккаунте.

Маск решил опубликовать документы по скандалу с сыном Джо Байдена
Фото: ТАССТАСС

Предприниматель уточнил, что некоторые факты нужно еще перепроверить, и публикация материалов начнется в ближайший час.

В 2021 году в сети была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой Хантер Байден рассказал, что его ноутбук с ценной информацией украли русские наркоторговцы. На видео сын американского лидера запечатлен вместе с проституткой. Он сообщил, что ноутбук мог быть украден в Лас-Вегасе в 2018 году.

Джо Байден заявил, что гордится своим сыном Хантером, которого могут обвинить в сокрытии наркотической зависимости при покупке оружия. Он подчеркнул, что испытывает полное доверие к Хантеру и очень любит его. Прокуроры и следователи уверены, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения Хантеру Байдену. Финальное решение примет прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.

Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,
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