Маск решил опубликовать документы по скандалу с сыном Джо Байдена

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск пообещал опубликовать документы, касающиеся скандала с подавлением в соцсети истории с ноутбуком Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена. Об этом он сообщил на своем аккаунте.

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Предприниматель уточнил, что некоторые факты нужно еще перепроверить, и публикация материалов начнется в ближайший час.

В 2021 году в сети была опубликована видеозапись, датированная 2019 годом, на которой Хантер Байден рассказал, что его ноутбук с ценной информацией украли русские наркоторговцы. На видео сын американского лидера запечатлен вместе с проституткой. Он сообщил, что ноутбук мог быть украден в Лас-Вегасе в 2018 году.