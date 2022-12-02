Раскрыты подробные характеристики смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro

Характеристики смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro просочились в сеть незадолго до презентации. Об этом сообщает портал GSMArena.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Так, линейка Xiaomi 13 будет предлагаться в модификациях 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и постоянной памяти соответственно. Модели начального уровня со 128 ГБ хранилища будут оснащены памятью типа UFS 3.1, в то время как все остальные версии получат новую память UFS 4.0. При этом во всех устройствах будет использоваться оперативная память формата LPDDR5X.

За производительность в смартфонах Xiaomi будет отвечать новый флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2.

Базовая модель Xiaomi 13 получит основную камеру Sony IMX800 с оптической стабилизацией на 54 Мп, а также ультраширокоугольный сенсор с разрешением 12 Мп и 10-мегапиксельный телеобъектив Samsung S5K3K1 с 3,2-кратным оптическим зумом. Эту модель оснастят аккумулятором емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой мощностью 67 Вт и беспроводной на 50 Вт.

Старшая модель в линейке, Xiaomi 13 Pro, предложит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 с оптической стабилизацией на 50 Мп. В качестве широкоугольного модуля в нем будет использован датчик Samsung JN1 на 50 Мп и такой же сенсор получит телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением. Xiaomi 13 Pro оснастят аккумулятором емкостью 4820 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт.