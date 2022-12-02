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15 минут назад

Названы лучшие смартфоны Samsung стоимостью до 20 тысяч рублей

Газета.Ru

Редакция портала «Палач» назвала четыре лучших смартфона Samsung, которые можно купить дешевле 20 тыс. руб.

Названы лучшие смартфоны Samsung стоимостью до 20 тысяч рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самым дешевым в списке оказался Samsung Galaxy A04s. В России его можно найти по цене от 9 тыс. руб. За эти деньги смартфон предлагает экран с частотой 90 Гц, 50-мегапиксельную камеру, сканер отпечатков пальцев и NFC для бесконтактных платежей. К недостаткам устройства отнесли слабую яркость экрана, память 3/32 ГБ и отсутствие зарядного блока в комплекте.

При бюджете от 13 тыс. руб. рекомендуют присмотреться к Galaxy A23, который может похвастаться четырьмя камерами сзади, FullHD-экраном с частотой 90 Гц, чип Snapdragon 680 и память 4/64. Из недостатков выделили медленную память eMMC 5.1, слабую селфи-камеру и комплектный блок на 15 Вт, в то время как смартфон поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт.

Более требовательным пользователям рекомендуют присмотреться к Galaxy M23 — он получил более мощный чип Snapdragon 750G, более плавный экран с частотой 120 Гц.

Самым сбалансированным смартфоном Samsung при бюджете до 20 тыс. руб. называется Galaxy A33. Он получил четыре камеры, память 6/128, защиту по стандарту IP67, экран с частотой 90 Гц, чип Exynos 1280 и аккумулятор емкостью 5000 mAh с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. В качестве основных недостатков А33 отмечаются отсутствие разъема для наушников и зарядного блока в коробке.

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