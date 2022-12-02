Названы лучшие смартфоны Samsung стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» назвала четыре лучших смартфона Samsung, которые можно купить дешевле 20 тыс. руб.

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Самым дешевым в списке оказался Samsung Galaxy A04s. В России его можно найти по цене от 9 тыс. руб. За эти деньги смартфон предлагает экран с частотой 90 Гц, 50-мегапиксельную камеру, сканер отпечатков пальцев и NFC для бесконтактных платежей. К недостаткам устройства отнесли слабую яркость экрана, память 3/32 ГБ и отсутствие зарядного блока в комплекте.

При бюджете от 13 тыс. руб. рекомендуют присмотреться к Galaxy A23, который может похвастаться четырьмя камерами сзади, FullHD-экраном с частотой 90 Гц, чип Snapdragon 680 и память 4/64. Из недостатков выделили медленную память eMMC 5.1, слабую селфи-камеру и комплектный блок на 15 Вт, в то время как смартфон поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт.

Более требовательным пользователям рекомендуют присмотреться к Galaxy M23 — он получил более мощный чип Snapdragon 750G, более плавный экран с частотой 120 Гц.