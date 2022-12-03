10 фишек Chrome, которыми обязан владеть каждый

Google Chrome — один из самых популярных интернет-браузеров в мире, но многие пользователи до сих пор не знают, сколько полезных функций и мелочей он предлагает. Портал howtogeek.com рассказал о 10 фишках Chrome, которые сделают интернет-серфинг гораздо удобнее.

Фото: howtogeek.com howtogeek.com

Трансляция вкладок

Видео дня

Для того, чтобы транслировать вкладку Chrome или ваш рабочий стол на другой экран, не нужно использовать навороченные программы: эта функция встроена прямо в браузер, и она открывается кликом правой клавишей мыши на странице. Сейчас Google Chrome разрешает транслировать вкладку, конкретный файл или рабочий стол на Chromecast или Nest Smart Display.

Поиск по сайту

Поисковая строка Google Chrome также известна как Omnibox — она позволяет не только совершать запросы через поисковый движок, но и находить специфические вещи на самих вебсайтах. Например, вместо того, чтобы вбивать в поиск «youtube рецепт оладий», вы можете назначить в настройках быструю команду, которая автоматически начнет поиск на конкретном сайте. Это делается в меню «Настройки» — «Поисковая система» — «Поиск по сайту».

Поиск выделенного текста

Еще одна полезная функция, облегчающая поиск: вместо того, чтобы копировать и вставлять текст в поисковую строку, вы можете выделить содержимое любой страницы, кликнуть правой клавишей мыши и нажать «Поиск». Этот трюк работает на любой поисковой системе в Google Chrome.

Группирование вкладок

Если вы регулярно открываете много вкладок в Chrome, то разделение на группы поможет вам немного организовать рабочее пространство. Эта функция объединяет выбранные страниц в один ярлык на панели вкладок: каждой группе можно присвоить название и цвет, чтобы избежать путаницы.

Поиск по открытым вкладкам

Способность найти конкретную вкладку среди открытых также помогает привести окно браузера в порядок. Нажмите на маленькую стрелку в верхней панели Chrome — и на экране появится выпадающий список активных страниц. Если вы помните название сайта, его можно ввести в строку поиска, чтобы сразу перейти к нужной вкладке.

Автоматическая смена фона новых вкладок

Страница новой вкладки Chrome — весьма полезная вещь. Она содержит ярлыки для быстрого перехода в почту и сервис Google Images, поисковую строку и список недавно посещенных сайтов. Если вы хотите украсить фон, то браузер также может периодически менять фоновое изображение, чтобы вы каждый день видели что-то новенькое.

Смена папки загрузок

По умолчанию, Chrome сохраняет все загруженные файлы в системной папке «Загрузки»: она создается автоматически на каждом компьютере. Но вы всегда можете поменять конечный путь для скачанных данных: либо выбрав новое место по умолчанию, либо выбирая новую папку при загрузке каждого файла.

Субтитры для видео и звука

Субтитры — незаменимая функция для любого человека, страдающего дефектами зрения и слуха. Платформы, вроде YouTube, почти всегда предлагают включить субтитры, но далеко не все сайты следуют этому примеру. Именно поэтому в Chrome доступен отдельный функционал субтитров, который способен перевести в текст любое видео или звук на английском языке, воспроизводимый в браузере. Просто перейдите в настройки — «Спец. возможности» — «Автоматические субтитры».

Плагины в режиме инкогнито

Инкогнито в Chrome по умолчанию отключает загруженные расширения в целях защиты персональных данных, но их можно включить, если вы хотите. Для этого нужно перейти в настройки нужных вам расширений и разрешить им работу в режиме инкогнито.

Скрытые бета-функции