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44 минуты назад

Разработчики Antutu назвали самые мощные гаджеты Apple

Газета.Ru

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали ноябрьский рейтинг производительности мобильных гаджетов Apple.

Разработчики Antutu назвали самые мощные гаджеты Apple
Фото: AppleApple

На первом месте значится модель iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти. Средняя оценка по результатам прохождения теста производительности этого планшета составила 1,43 млн баллов. За ним расположилась младшая модель iPad Pro 2022 года с 11-дюмовым экраном и 128 ГБ памяти, набравшая 1,3 млн.

Тройку лидеров замыкает iPad Pro M1 пятого поколения с экраном диагональю 12,9 дюйма. Средняя оценка данного устройства составила 1,21 млн баллов.

С четвертого по восьмое места расположились iPad Pro M1 на 11 дюймов, iPad Air M1, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max.

Девятое и десятое места в ноябре закрепились за iPad Pro с чипами Apple A12Z и A12X соответственно.

Ранее в Antutu составили рейтинг самых производительных Android-смартфонов ноября, который возглавила новинка Vivo X90.

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