Разработчики Antutu назвали самые мощные гаджеты Apple

На первом месте значится модель iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти. Средняя оценка по результатам прохождения теста производительности этого планшета составила 1,43 млн баллов. За ним расположилась младшая модель iPad Pro 2022 года с 11-дюмовым экраном и 128 ГБ памяти, набравшая 1,3 млн.