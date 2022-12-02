Обнаружена самая большая галактика во Вселенной

Астрономы обнаружили самую большую галактику во Вселенной. Исследование ученых из Лейденского университета было опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Фото: NASA NASA

Галактике дали название Альцион. Она представляет собой типичную эллиптическую галактику, которая находится на расстоянии около 3 млрд световых лет от Земли. Альцион простирается в космосе на 5 мегапарсек — 16,3 млн световых лет в длину. В центре этой галактики располагается сверхмассивная черная дыра, обладающая массой в 400 млн раз больше массы Солнца.

Изначально ученые наблюдали при помощи низкочастотной интерферометрической сети LOFAR за так называемыми радиолепестками — ответвлениями, которые обычно исходят из всех галактик. Проследив за ними, астрономы вышли на Альцион. Характеристики мегагалактики удалось измерить при помощи Слоановского цифрового обзора неба — проекта по исследованию многоспектральных изображений и спектров красного смещения звезд и галактик при помощи 2,5-метрового широкоугольного телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.