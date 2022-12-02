Epic Games выпустила создающее 3D-модели по фото приложение

В магазине App Store состоялся релиз приложения от игровой компании Epic Games, которое получило название RealityScan. Об этом сообщает портал The Verge.

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Программа представляет собой бесплатный 3D-сканер, который может скачать любой пользователь iOS 16, либо более актуальной версии. Для ее использования необходимо сделать около 20 фотографий любого объекта под разными углами в хорошем освещении. Затем на основе полученных данных приложение создает качественную 3D-копию предмета. Перед экспортом результата пользователю покажут предварительную версию обработки, чтобы при необходимости загрузить дополнительные фотографии.

В дальнейшем созданные модели можно использовать на платформе Sketchfab, распространяющей разнообразный 3D-контент. Кроме того, они также подходят для создания игр на движке Unreal Engine.

Epic обещает выпустить версию RealityScan для смартфонов на базе Android в 2023 году.