В России начались продажи китайских ноутбуков Maibenben

В России начали продавать новые ноутбуки китайского производителя Maibenben. В линейке есть как офисные модели, так и игровые.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Офисные модели — M547, M565 и P615, игровые — X525, X558, X727 и Х757.

Первая модель — MAIBENBEN М547 — доступный ноутбук для работы, оснащённый 15,6-дюймовым IPS-экраном, процессором AMD Ryzen 7 и накопителем SSD на 512 ГБ. Работает под управлением Linux. Цены на ноутбук начинаются с 43 990 рублей.

Модель MAIBENBEN М565 получила процессор Intel Core i7, SSD ёмкостью 512 ГБ, может автомноно работать до 16 часов. Поставляется с Windows 10. Цена составит от 66 990 рублей. Модель MAIBENBEN P615 имеет экран побольше — 16”, процессор Intel Core i5, систему Linux и может работать до 14 часов без подзарядки. Стоить будет от 57 990 рублей.

MAIBENBEN

Игровые модели MAIBENBEN X525 и Х558 оснащены NVIDIA GeForce RTX 3050 и Intel Core i5 и RTX 3060 и AMD Ryzen 7 соответственно. Модели MAIBENBEN X727 и Х757 получили 17,3-дюймовые экраны, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, но построены на разных процессорах: Х727 на базе Intel Core i7 12-го поколения, а модель Х757 на базе AMD Ryzen 7.