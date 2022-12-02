На российские смартфоны Ayya будут предустанавливать Nashstore

На российские смартфоны Ayya будут предустанавливать перед продажей отечественный магазин приложений Nashstore. Об этом сообщили в пресс-службе магазина приложений.

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"Nashstore, российский магазин приложений, будет предустанавливаться на отечественные смартфоны Ayya производства "Смартэкосистема" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех")", - сообщили в пресс-службе.

Ayya T1 - это российский смартфон с защитой от утечек данных. При этом возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и других функций сохраняется.

Еще один российский магазин приложений Rustore, разработанный VK при поддержке Минцифры, в ноябре был включен в перечень программ, которые обязательно должны быть предустановлены на электронных устройствах, реализуемых в России. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

О компаниях

"Смартэкосистема" - разработчик и производитель широкого круга пользовательских устройств, работающих в сетях LTE и 5G. Для рынков B2B и B2C компанией реализуются проекты различных пользовательских устройств, элементов, интегрированных корпоративных информационных систем, программно-аппаратных платформ со специальным ПО. "Смартэкосистема" ставит целью активное применение отечественной ЭКБ, а также использование производственных мощностей на территории РФ.