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1 час назад

Магазин приложений Nashstore будут предустанавливать на российские смартфоны от Ростеха

ТАСС

На российские смартфоны Ayya будут предустанавливать перед продажей отечественный магазин приложений Nashstore. Об этом сообщили в пресс-службе магазина приложений.

На российские смартфоны Ayya будут предустанавливать Nashstore
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Nashstore, российский магазин приложений, будет предустанавливаться на отечественные смартфоны Ayya производства "Смартэкосистема" (входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех")", - сообщили в пресс-службе.

Ayya T1 - это российский смартфон с защитой от утечек данных. При этом возможность доступа в интернет, использования мессенджеров и других функций сохраняется.

Еще один российский магазин приложений Rustore, разработанный VK при поддержке Минцифры, в ноябре был включен в перечень программ, которые обязательно должны быть предустановлены на электронных устройствах, реализуемых в России. Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.

О компаниях

"Смартэкосистема" - разработчик и производитель широкого круга пользовательских устройств, работающих в сетях LTE и 5G. Для рынков B2B и B2C компанией реализуются проекты различных пользовательских устройств, элементов, интегрированных корпоративных информационных систем, программно-аппаратных платформ со специальным ПО. "Смартэкосистема" ставит целью активное применение отечественной ЭКБ, а также использование производственных мощностей на территории РФ.

Nashstore - отечественный магазин приложений для Android. Был запущен компанией "Цифровые платформы" 16 мая 2022 года.

Наука и техника,Концерн "Автоматика",Ростех,
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