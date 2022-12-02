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14 минут назад

Ученые создали самый маленький в мире организм

Ferra.ru

Новое исследование, в ходе которого ученые создали самый маленький в мире подвижный организм, дает представление о том, как появилась подвижность клеток.

Ученые создали самый маленький в мире подвижный организм
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Подвижность - научный термин, означающий способность двигаться самостоятельно - является одной из важнейших характеристик живых организмов на Земле.

В новом эксперименте исследователи генетически сконструировали синтетическую бактерию под названием JCVI-syn-3b, или syn-3, которая не обладает подвижностью. Чтобы “восстановить” syn-3, группа ввела семь генов, кодирующих белки, которые, как считается, участвуют в плавательных движениях бактерий Spiroplasma.

В своем письме в редакцию Motherboard один из авторов работы подтвердил, что до этого эксперимента никому не удавалось создать подвижную синтетическую бактерию. Внедрив в syn-3 белки, отвечающие за подвижность Spiroplasma, исследователи смогли заставить ранее не подвижную бактерию плавать, о чем свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-аккаунте университета.

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