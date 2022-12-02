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1 час назад

YouTube назвал самые популярные видео 2022 года

Газета.Ru

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных роликов 2022 года. На первом месте оказалось видеообращение умершего от рака 23-летнего видеоблогера Technoblade (настоящее имя Алекс) к своей аудитории.

YouTube назвал самые популярные видео 2022 года
Фото: YouTubeYouTube

Technoblade, известный прежде всего по стримам в игре Minecraft, скончался 30 июня 2022 года. Послание к своим подписчиками уже после смерти блогера зачитал его отец.

«Если вы смотрите это, то я мертв. Если бы у меня было еще 100 жизней, то в каждой из них я хотел бы снова стать Technoblade», — процитировал Алекса его отец.

На момент написания новости у ролика свыше 87 млн просмотров.

На втором месте расположилось видеофрагмент с церемонии «Оскар», на котором актер Уилл Смит бьет ведущего Криса Рока по лицу за неудачную шутку в адрес своей жены. На третьей строчке — ролик от Minecraft-стримера под никнеймом Dream, который в 2022 году раскрыл личность и впервые показал свое лицо.

Ранее компания Google назвала лучшие приложения на Android в 2022 году. Звание программы года досталось Dream by WOMBO, которая с помощью искусственного интеллекта создает изображения по запросу пользователя.

Наука и техника,Уилл Смит,Google,
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