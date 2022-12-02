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1 час назад

В США компании SpaceX Илона Маска разрешили развернуть до 7,5 тыс спутников Starlink

FBM.ru

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов Америки одобрила заявку корпорации американского бизнесмена Илона Маска SpaceX на развертывание до 7,5 тысячи спутников второго поколения. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на регулятора.

США дали Starlink зеленый свет
Фото: FBM.ruFBM.ru

Согласно сведениям из материалов комиссии, развертывание сети Starlink второго поколения обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи нового поколения для жителей по всей стране.

Помимо этого, согласно сообщению FCC, разрешение для компании должно защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить «безопасную космическую среду».

До этого Илон Маск в рамках мероприятия принадлежащего ему стартапа Neuralink сделал заявление о том, что его команда готова испытать мозговой имплантат на людях уже спустя полгода. Чип даст возможность печатать на компьютере и телефоне силой мысли, без использования рук. На презентации миллиардер продемонстрировал, как чипированная обезьянка управляет компьютером силой мысли.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил гендиректора SpaceX лично посетить Украину, чтобы понять ситуацию в республике, прежде чем высказываться о Крыме.

Наука и техника,Илон Маск,Владимир Зеленский,SpaceX,
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