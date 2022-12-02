США дали Starlink зеленый свет

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов Америки одобрила заявку корпорации американского бизнесмена Илона Маска SpaceX на развертывание до 7,5 тысячи спутников второго поколения. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на регулятора.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Согласно сведениям из материалов комиссии, развертывание сети Starlink второго поколения обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи нового поколения для жителей по всей стране.

Помимо этого, согласно сообщению FCC, разрешение для компании должно защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить «безопасную космическую среду».

До этого Илон Маск в рамках мероприятия принадлежащего ему стартапа Neuralink сделал заявление о том, что его команда готова испытать мозговой имплантат на людях уже спустя полгода. Чип даст возможность печатать на компьютере и телефоне силой мысли, без использования рук. На презентации миллиардер продемонстрировал, как чипированная обезьянка управляет компьютером силой мысли.