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14 минут назад

Названы правила безопасного использования общественного Wi-Fi

Lenta.ru

Старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко перечислил правила, которым россиянам нужно следовать при подключении к незащищенной общедоступной сети Wi-Fi. Его слова приводит «Газета.Ru».

Названы правила безопасного использования общественного Wi-Fi
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для безопасной работы с публичным Wi-Fi Кузьменко посоветовал включать VPN. По его словам, это обеспечит зашифрованное соединение между устройством и интернетом. Как подчеркнул эксперт, использование VPN является одним из лучших способов защитить личную информацию при подключении к открытой точке доступа.

«Каждый раз, когда вы подключаетесь к веб-сайту через общедоступную сеть Wi-Fi, убедитесь, что вы видите HTTPS в адресной строке и значок замка. Никогда не просматривайте веб-сайты HTTP в общедоступной сети Wi-Fi», — добавил Кузьменко.

Также эксперт Роскачества отметил, что для безопасности данных следует настроить двухфакторную аутентификацию везде, где предлагается эта функция. Кроме того, важно не забывать выходить из аккаунтов после окончания работы в них, чтобы обезопасить себя от попадания данных учетных записей злоумышленникам, заключил эксперт.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что с помощью Wi-Fi владельцы торговых центров могут получать информацию о покупателях. Он посоветовал россиянам выключать функцию Wi-Fi на телефонах при входе в ТЦ.

Наука и техника,Сергей Кузьменко,
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