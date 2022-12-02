В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Tecno выпустит свой лучший смартфон и флагманский ноутбук уже 7 декабря

Ferra.ru

Tecno представит два новых флагманских устройства на презентации в Дубае уже 7 декабря: серии смартфонов Phantom X2 и ноутбуков Megabook S1 и Megabook T1.

Tecno представит два новых флагманских устройства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Партнерами Tecno на мероприятии будут Android, Mediatek, Intel и Microsoft. Они поделятся своим видением сотрудничества в совместном создании “премиальных продуктов”, как сообщает пресс-служба Tecno.

Tecno

Phantom X2 будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 9000 5G (Это, кстати, первый в мире 4-нанометровый процессор на 15.3 млрд транзисторов). К тому же искусственный интеллект, которым будет оснащен смартфон, сможет справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Процессор также позволит обрабатывать 9 млрд пикселей в секунду.

Сообщается, что на мероприятии гости смогут самостоятельно протестировать возможности смартфонов Phantom X2 и ноутбуков Megabook.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители