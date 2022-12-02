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53 минуты назад

Маск пригрозил Канье Уэсту блокировкой в Twitter

Никита Бородкин

Предприниматель Илон Маск заявил, что аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter снова заблокируют из-за очередного нарушения им правил о побуждении к насилию. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Маск заявил о новой блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я старался изо всех сил. Он снова нарушил наше правило против подстрекательства к насилию. Аккаунт будет заблокирован», — написал владелец соцсети на своей странице.

Напомним, что впервые аккаунт Канье заблокировали в Twitter 9 октября — причиной стал антисемитский твит, который сочли прямой угрозой еврейской общине. Позднее, 28 октября, в день покупки социальной сети Маском, рэпера разблокировали.

В четверг, 1 декабря, Уэст дал интервью конспирологу Алексу Джонсу. В нем исполнитель признался, что испытывает симпатию к Адольфу Гитлеру. Рэпер признался, что удивляется тому, что о человеке, который якобы изобрел шоссе и микрофон, нельзя сказать что-то хорошее. Рэпер также заявил, что люди «должны перестать осуждать нацистов».

После эфира рэпер опубликовал несколько твитов с фотографиями — среди них было изображение звезды Давида, слитое со свастикой.

Наука и техника,Алекс Джонс,Илон Маск,
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