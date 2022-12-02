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32 минуты назад

Motorola выпустила смартфон Edge 30 Fusion в цвете 2023 года

Газета.Ruиещё 2

Спустя пару часов после того, как Pantone объявила цвет 2023 года, Motorola анонсировала смартфон Edge 30 Fusion в расцветке Viva Magenta. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Motorola выпустила смартфон Edge 30 Fusion в цвете 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новинка никак не изменилась в цене и в характеристиках. Отличительной особенностью смартфона в новом варианте исполнения стала задняя панель из веганской кожи.

За производительность в Motorola Edge 30 Fusion отвечает флагманский чип конца 2021 года Snapdragon 888+. Смартфон также может похвастаться изогнутым по краям P-OLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц. В гаджете установлены четыре камеры на 50, 13 и 5 Мп, а также фронтальная с разрешением 32 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт.

Стоимость Motorola Edge 30 Fusion в Европе составляет €600 (около 39 тыс. руб.).

Наука и техника,Mail.ru Group,
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